Paura in strada: minorenni rubano uno scooter e si schiantano contro un’auto

Albano Laziale. Due minorenni, a bordo di uno scooter hanno provocato un incidente stradale a causa di un improvviso sorpasso a destra. Dopo la manovra azzardata, poi, sono andati a schiantarsi direttamente contro un’autovettura condotta da una donna del posto. Alla fine, i due, consapevoli di tutto quello che avevano innescato, si sono dati alla fuga. Ecco il dettaglio di come è andata la dinamica.

Incidente con lo scooter rubato a Cecchina

Ieri pomeriggio, in località Cecchina nel comune di Albano Laziale, due minorenni a bordo di uno scooter hanno provocato un sinistro stradale in via Paluzzetti altezza via Nettunese a causa di un sorpasso a destra. Nella manovra sono andati a sbattere contro un’autovettura condotta da una donna del posto, la quale per fortuna è rimasta illesa. Dopo l’impatto, poi, i due ragazzi si sono dati alla fuga con la speranza di non essere rintracciati. Sono scappati a piedi.

La fuga a piedi e il blocco dei minorenni

Purtroppo per loro, però, tutta la dinamica e la scena sono state notate da un passante, che si è scoperto poi essere un Carabiniere libero dal servizio, il quale si è messo alle costole dei due, bloccandoli e dando l’allarme alle autorità. La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cecchina, intervenuta sul posto, ha eseguito i primi accertamenti scoprendo che lo scooter sul quale viaggiavano i minori era rubato mentre la targa applicata, non appartenente allo stesso veicolo, risultava smarrita. La moto e la targa sono stati sequestrati.

Le condizioni dei ragazzi dopo l’incidente

I giovani, a causa dell’incidente, riportavano lievi escoriazioni e, soccorsi da personale 118, venivano trasportati presso Ospedale dei Castelli di Ariccia per le cure del caso, al termine delle quali affidati ai rispettivi genitori. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione.