Alberi a rischio crollo, chiusi gli ingressi del Policlinico per un monitoraggio

A distanza di venti giorni dall’ultimo crollo, sono necessari dei controlli sui platani a rischio.

Policlinico “sotto osservazione” per rischio caduta alberi pericolanti. L’operazione ha comportato già da ieri, lunedì 6 maggio, la chiusura del tratto di strada tra piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università, una scelta che promette di creare non pochi disagi alla viabilità di zona.

Il tutto a pochi metri dall’ospedale Umberto I di Roma e a una manciata di giorni dall’ultimo crollo, lo scorso 17 marzo, quando un platano si è abbattuto su viale del Policlinico, paralizzando il traffico. Un nuovo capitolo nella gestione delle alberature capitoline è quello che invece limiterà la circolazione fino a venerdì 10 maggio.

Viale del Policlinico chiusa per controlli delle alberature

Circa una ventina di giorni fa un platano si è abbattuto sulla carreggiata di viale del Policlinico, all’altezza del civico 155, danneggiando due auto e quattro motorini. Quello che doveva sembrare un inconveniente passeggero, ha invece scoverchiato un problema sistemico a Roma per quanto riguarda la gestione delle alberature. In previsione della fioritura e onde evitare ulteriori criticità in zona, il Servizio giardini ha così disposto la chiusura totale di viale del Policlinico dal 6 maggio a venerdì 10 maggio, in entrambi i sensi si marcia.

Non si potrà circolare tra piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università. Una decisione che limiterà anche la viabilità anche nell’accesso del Pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Potranno comunque accedere all’ospedale i mezzi di emergenza, come pure quelli privati che avranno necessità di accedere all’ospedale passando per via Giovanna Maria Lancisi, dove il cancello resterà aperto 24 ore su 24. Quanto alle persone invece, sarà vietato l’accesso e il transito anche ai pedoni: si potrà passare solo ai cancelli di viale Regina Elena e di viale dell’Università. Lato trasporto pubblico, per tutta la settimana Atac ha predisposto la deviazione della linea 649 del bus.