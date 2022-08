Aleksandr Dugin, chi era la figlia morta in un attentato a Mosca: il rapporto con Putin

È morta in un attentato la figlia dell’ideologo di Putin: Daria Dugin. La scorsa notte, l’auto sulla quale la ragazza viaggiava è esplosa nei pressi del villaggio Velyki Vyazomi. Siamo alla periferia della Capitale Russa. Purtroppo per la ragazza non c’è stato niente da fare ma sembrerebbe che il vero obiettivo fosse suo padre, Aleksandr Dugin.

Muore in un attentato la figlia dell’ideologo di Putin: i fatti

I fatti sono avvenuti intorno alle 21.45, a circa 20 chilometri ad ovest da Mosca. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà del padre e viaggiava da sola. Dopo l’esplosione — secondo alcune testimonianze — l’auto della donna si sarebbe ribaltata finendo fuori strada. Morta carbonizzata, il suo corpo è stato poi recuperato dai soccorritori.

Al momento, l’ipotesi maggiormente accreditata sempre esser quella che si sia trattato di un attentato. Infatti anche il filosofo Dugin, che era impegnato in una conferenza vicino Mosca, avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia, decidendo solo alla fine di viaggiare su un’altra vettura.

Le indagini

Intanto a Mosca gli investigatori hanno avviato un’indagine sull’uccisione di Daria Dugin. Sono stati gli stessi inquirenti del dipartimento investigativo di Mosca a dichiarare — stando ai primi accertamenti — che appare probabile che sulla macchina della ragazza fosse stato piazzato un ordigno esplosivo. Diversi inoltre i dirigenti russi filo- Cremlino che stanno accusando Kiev di aver commissionato l’omicidio di Daria Dugin.