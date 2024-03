Alla guida senza patente e con arnesi da scasso: nei guai 21enne

Controlli contro gli illeciti hanno portato i Carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio a fermare un’auto senza copertura assicurativa, con alla guida un 21enne sprovvisto di patente e con attrezzi da scasso. Il 21enne, persona già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli.

Il giovane guidava senza patente

È stato nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio volta anche a contrastare, tra l’altro, anche i furti in abitazione, che i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo il giovane che risultava non aver mai conseguito la patente.

La perquisizione veicolare

Lo stato di agitazione dimostrato dal giovane ha messo in allarme gli uomini dell’Arma che hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi. I Carabinieri hanno, infatti, proceduto a una perquisizione veicolare. Ricerche nel corso delle quali hanno rinvenuto diversi attrezzi per scassinare serrature, per i quali il 21enne non ha fornito spiegazioni utili a giustificarne il possesso. Il veicolo, inoltre, è risultato privo di copertura assicurativa.

Multa e denuncia per il 21enne

Per la guida senza patente e con veicolo privo di assicurazione, il 21enne è stato sanzionato amministrativamente mentre per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli.

I Carabinieri sottolineano che l’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.