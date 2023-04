Allagamenti Aprilia, strade da terzo mondo: ”Non si può uscire in strada, si rischia l’annegamento”

Strade da terzo mondo ad Aprilia. A guardare le foto che ritraggono la cloaca venutasi a formare, sembra, di primo acchito, di trovarsi in una qualche periferia di Managua, in Centro America, ma senza però sentire l’accento esotico dello spagnolo d’oltremare tipico delle zone. Sì, perché in realtà siamo ad Aprilia, in una delle sue strade di periferia.

Strade da terzo mondo alla periferia di Aprilia

La pioggia non ha solamente il merito di lavare via le cose, ma ha anche la preziosa virtù di far emergere la scarsa attenzione che spesso viene rivolta alle strade di periferia del territorio. È bastata una giornata di pioggia intensa, ed ecco che tutte le falle sono venute a galla. In questo caso, ci troviamo a Via Serio, una traversa di Via Genio Civile alla periferia di Aprilia. Dopo la pioggia “non si può uscire in strada a piedi o con qualsiasi altro mezzo o si rischia l’annegamento“. Questa la denuncia che arriva in redazione con una mail da parte di un nostro lettore, con tanto di immagini e foto a testimoniare la situazione. Senza che le parole intralcino troppo, vi lasciamo leggere in modo integrale la denuncia da parte del nostro lettore e le foto, più che eloquenti, per la situazione descritta.

La segnalazione di un lettore in redazione