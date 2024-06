Allarme bomba sul treno Firenze-Milano: verifiche in corso

Disagi e rallentamenti sulla linea da Firenze a Milano per una segnalazione anonima.

Attimi di tensione poche ore fa su un Frecciarossa diretto da Firenze Santa Maria Novella a Milano. Intorno al primo pomeriggio di oggi è arrivata una segnalazione di un allarme bomba a bordo del convoglio con una mail diretta a Ferrovie dello Stato. Sul posto sono giunti per accertamenti gli artificieri e la Polfer.

Allarme bomba su un Frecciarossa: evacuati i passeggeri

Sul treno c’è una bomba. Questa la segnalazione giunta alle 16 di pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, via mail all’indirizzo per le comunicazioni mail di Ferrovie dello Stato. La segnalazione indicava la presenza di un ordigno a bordo del treno diretto da Firenze a Milano.

All’altezza della stazione di Firenze Santa Maria Novella è stato necessario perciò far evacuare i passeggeri, per verificare la presenza effettiva di un ordigno a bordo del treno. Le verifiche sono state svolte dagli artificieri, dalle unità cinofile e dalla Polfer, che si sono occupati dei controlli interdicendo tutta l’area.

Allarme bomba su un Frecciarossa: disagi alla mobilità

In particolare, i binari prossimi a quelli del treno per il capoluogo lombardo sono stati interdetti alla circolazione. Stando a quanto appreso dal nostro giornale, Rfi ha spiegato che è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria “nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata per accertamenti da parte delle Forze dell’ordine nella stazione di Santa Maria Novella”. Per questo motivo ha informato i passeggeri che i treni ad alta velocità “subiranno variazioni di percorso con cancellazione della fermata di Firenze Santa Maria Novella. Il servizio viaggiatori viene svolto nelle stazioni di Firenze Rifredi/Firenze Campo Marte”.

La circolazione tuttavia è ripresa intorno alle ore 17.15 con una “graduale ripresa dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni Alta Velocità possono registrare maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 15 minuti. I treni Alta Velocità precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. Il treno FR 9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:55) è fermo dalle ore 15:55 a Firenze Santa Maria Novella”.