Allerta meteo a Roma, chiuse le banchine del Tevere: sospese tutte le attività sul fiume

Il maltempo a Roma non dà tregua. A causa delle piogge continue e sulla base dell’informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere a seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume e dei suoi principali affluenti, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza.

Allagamenti e temporali, caos a Roma

Ieri la situazione a Roma si è presentata alquanto critica. Violenti temporali hanno messo in ginocchio la città. Sono stati diversi i fronti su cui, senza sosta, hanno dovuto lavorare Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia di stato, polizia locale e Protezione Civile. Pesante la situazione riportata nel III Municipio, dove le strade allagate a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute hanno mandato in tilt la circolazione veicolare e creato allagamenti a negozi e scantinati. Il bilancio, provvisorio, parla di un lungo elenco di strade finite completamente allagate così come i sottopassi, di zone rimaste isolate o quasi (come Colle Salario e Settebagni), di un albero caduto in zona Conca D’Oro e perfino di uno smottamento (zona Talenti). Alcune strade sono state chiuse dalla Polizia Locale e interdette al traffico.

Bomba d’acqua su Roma 14 giugno 2023

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione,mercoledì 14 giugno 2023, in circa due ore sono caduti oltre 118mm di pioggia (dati stazione Meteo Lazio Roma Tufello), una sorta di “record” soprattutto considerando la stagione. Per ciò che riguarda i disagi e la situazione in tempo reale il nostro inviato Lucio Parlavecchio fa il punto della situazione. “Ci sono allagamenti dappertutto, Via Pantelleria, Viale Ionio, Via Prati Fiscali, Viale Tirreno, Via della Bufalotta, Via Cervialto, solo per menzionare alcune vie. Colle Salario e Settebagni risultano irraggiungibili, mentre un albero, un platano, è caduto a Conca d’Oro. Problemi anche lungo la Via Salaria”.