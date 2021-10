Allerta meteo a Roma e nel Lazio 6 ottobre 2021: ancora piogge e temporali

Dopo il maltempo di ieri che ha causato non pochi danni nella Capitale (e non solo), tra allagamenti, alberi/rami caduti e trombe d’aria sul litorale (nella notte tra Torvaianica e Ostia), continua l’allerta meteo su tutto il Lazio. Cieli grigi, temperature in calo e l’autunno che sembra essere davvero arrivato.

Allerta meteo nel Lazio 6 ottobre 2021: fino a quando

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per temporali previsti dalla mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali”.

Meteo Roma e Lazio mercoledì 6 ottobre: le previsioni

Per la giornata di oggi nella Capitale il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +17°C e +22°C. Tempo instabile anche nel Lazio con piogge diffuse nelle ore mattutine e pomeridiane. Migliaro al pomeriggio sulla costa settentrionale, mentre sono previste precipitazioni in serata su tutto il territorio.