Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022: le previsioni di oggi e domani

L’ottobre quasi estivo e le prime giornate di novembre con temperature così alte e anomale per il periodo sembrano un ricordo lontano. Sì perché nel Lazio, ma non solo, è arrivato il maltempo e per la giornata di oggi, ma anche per quella di domani, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo. Sono previste, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. E l’inverno, ormai, sembra davvero arrivato, con la prima neve che ha imbiancato anche il Monte Terminillo.

Fino a quando ci sarà l’allerta meteo nel Lazio

Come ha fatto sapere la Protezione Civile del Lazio, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le Aree di Allerta della Regione”. Da qui, quindi, il bollettino di allerta meteo, che avrà validità dal pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore. Anche domani, quindi, sarà una giornata all’insegna dei temporali. E delle temperature in calo.



Le zone a rischio

Per la giornata di oggi, a partire dal pomeriggio, è previsto maltempo a Roma, ma anche sulle zone dei bacini costieri nord. Domani, invece, nessuna zona della Regione sarà esclusa ed è allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali ovunque, dai bacini costieri nord a quelli del Liri. A Roma, in particolar modo, è prevista pioggia dalla notte al pomeriggio. E il brutto tempo, stando alle prime previsioni, pare che accompagnerà i romani anche nel weekend, almeno fino a sabato.