Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 14 novembre 2022: le previsioni

Dopo un weekend con il sole e con molte persone che oggi hanno deciso di riversarsi sul litorale romano per godersi a pieno della ‘novembrata‘, domani nel Lazio torna il maltempo. Ed è prevista, come ha spiegato la Protezione Civile, un’allerta meteo di colore giallo. Che andrà a colpire quasi tutte le zone della Regione.

Le previsioni meteo di domani nel Lazio

Per la giornata di domani nel Lazio sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali. Da qui, quindi, l’allerta meteo dalle prime ore di lunedì 14 novembre e per le successive 9-12 ore.

Quali sono le zone colpite

Per la giornata di domani, quindi, è allerta per criticità idrogeologica e per temporali sulle seguenti zone della Regione Lazio:

Zona D (bacini di Roma)

Zona E (Aniene)

Zona F (Bacini costieri Sud)

Zona G (Bacino del Liri).

Dopo un weekend col sole, quindi, ci aspetta la pioggia. E le temperature in calo. Che oscilleranno tra gli 11 e i 15°C.