Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 9 agosto 2022: ecco quando, le previsioni di oggi

Lo avevano annunciato già diversi giorni fa, ma ora il momento atteso da molti sembra essere davvero arrivato. Stiamo parlando della pioggia e, quindi, della tregua (almeno per un po’) dal caldo e da quella che sembra essere l’estate più torrida di sempre, tra siccità e temperature che spesso hanno raggiunto (e superato) i 40°C. Nel Lazio per la giornata di oggi è prevista un’allerta meteo di colore giallo, dal pomeriggio e per le successive 6 ore.

Maltempo nel Lazio martedì 9 agosto 2022

Come ha fatto sapere la Protezione Civile, che ha diramato un bollettino di allerta meteo, nel Lazio dal pomeriggio sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a prevalente evoluzione diurna. E dovrebbe essere così anche per le successive 6 ore, quindi fino alla serata di oggi.

Quali sono le zone interessate

È allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali su tutto il Lazio, nessuna zona è esclusa. Potrebbe piovere, quindi, sui bacini costieri nord e sud, quelli del medio Tevere, sull’appennino di Rieti, le zone dell’Aniene, il Bacino del Liri. E nella Capitale.

Fino a domenica 14 agosto, quindi fino a poco prima di Ferragosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio saranno instabili. Le temperature si abbasseranno e sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco sparse sul territorio del Lazio.