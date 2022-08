Allerta meteo a Roma e nel Lazio, sabato di temporali: le previsioni di oggi

Lo dicevano da tempo, ma ogni volta le previsioni non rispecchiavano la realtà. O, almeno, non del tutto. Ma non è il caso di oggi perché a Roma, ma in realtà in tutto il Lazio, è arrivato il maltempo e questo sabato, quello prima di Ferragosto, sarà all’insegna dei temporali, che andranno avanti per tutto il pomeriggio. Dall’alba di questa mattina un violento temporale, accompagnato da un forte vento, ha colpito Roma e la provincia, ma le piogge hanno iniziato a cadere anche sul litorale romano e in provincia di Latina.

Maltempo nel Lazio sabato 13 agosto 2022

Nel Lazio, per la giornata di oggi, resta l’allerta meteo di colore giallo. Questo perché, come ha fatto sapere la Protezione Civile, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. L’allerta meteo, che è iniziata dal primo mattino, andrà avanti per le successive 12 ore, poi domani dovrebbe tornare a splendere il sole. Ma, intanto, il caldo sta dando una tregua.

Dove c’è allerta meteo

Oggi è allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutto il Lazio. Piogge, quindi, previste sulle zone dei bacini costieri nord, medio Tevere, sud e bacino del Liri. Ma anche sull’Appennino di Rieti, nelle zone dell’Aniene e nella Capitale. Ancora poche ore di maltempo, poi da domani, stando alle previsioni, torneranno il caldo africano e l’afa.