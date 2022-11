Allerta meteo a Roma e nel Lazio venerdì 18 novembre 2022: temporali in arrivo

Dopo l’allerta meteo di martedì e una breve tregua, nel Lazio torna il maltempo. E il weekend, stando alle previsioni, sarà all’insegna della pioggia e delle temperature in calo. Quell’ottobre quasi estivo e quelle prime giornate di novembre dal caldo ‘anomalo’ sembrano un ricordo perché come è giusto che sia, ora sta per arrivare l’inverno.

Fino a quando ci sarà l’allerta meteo nel Lazio

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo di colore giallo. E nessuna zona della Regione sarà esclusa. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. L’allerta meteo avrà validità dalle prime ore di domani, venerdì 18 novembre e per le successive 12 ore.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO

Quali sono le zone a rischio

Come anticipato, nessuna zona della Regione sarà esclusa dall’ondata di maltempo. È allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali sulle seguenti zone:

Zona A (Bacini costieri nord)

Zona B (Bacino medio Tevere)

Zona C (Appennino di Rieti)

Zona D (Bacini di Roma)

Zona E (Aniene)

Zona F (Bacini Costieri Sud)

Zona G (Bacini del Liri).

Anche sabato a Roma la giornata sarà all’insegna del maltempo: rovesci di pioggia nel pomeriggio e temperature che oscilleranno tra i 15 e gli 11°C. Tregua, invece, domenica, quando il sole tornerà a splendere in cielo.