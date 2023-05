Allerta meteo a Roma oggi 10 maggio 2023: pioggia e traffico in tilt, le previsioni

Gli esperti lo avevano annunciato e dalle parole ai fatti il passo è stato breve: questa mattina i cittadini di Roma (e non solo) si sono svegliati con la pioggia. E con quell’allerta meteo che fa sembrare maggio più simile al mese di novembre: temporali, allagamenti in alcune zone, traffico in tilt sulle arterie principali. E la giornata, da questo punto di vista, si preannuncia nera: poche schiarite verso l’ora di pranzo, poi il ritorno delle nuvole e dei temporali.

Allerta meteo a Roma, l’incidente sulla Tangenziale Est e il traffico in tilt

Non solo pioggia a Roma e su tutto il Lazio, i cittadini questa mattina, forse più di altri giorni, devono fare i conti con i disagi legati al maltempo. Tra allagamenti in alcune zone e traffico in tilt sul GRA (e non solo). A tutto questo, però, si aggiunge un incidente che da ore sta paralizzando la Tangenziale Est della Capitale: al momento la strada è chiusa tra l’uscita su via Batteria Nomentana e via Tiburtina-Portonaccio. Chiuso temporaneamente anche il tratto sopraelevato a partire dall’uscita San Lorenzo, con la chiusura della rampa di Largo Passamonti in direzione San Giovanni a causa di una perdita d’olio su strada, probabilmente dopo il sinistro sulle cui cause sono in fase gli accertamenti.

Maltempo su tutto il Lazio oggi 10 maggio 2023

Mentre scriviamo diluvia in alcune zone di Roma, ma anche sul sud Pontino. E per la giornata di oggi, come hanno spiegato dalla Protezione Civile, su tutto il Lazio c’è l’allerta meteo di colore giallo. Dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili

grandinate e forti raffiche di vento”. Insomma, un ‘maggio quasi autunnale’. È allerta meteo su tutte le zone, nessuna esclusa, per criticità idrogeologica e per temporali.