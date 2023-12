Allerta meteo a Roma per forte vento, i consigli della Protezione civile capitolina

A seguito dell’allerta meteo a Roma del Sistema di Protezione Civile Regionale, sono state diramate allerta pioggia dal pomeriggio di giovedì 14 dicembre e allerta vento dal mattino di venerdì 15 dicembre, per le successive 24-36 ore.

Allerta meteo a Roma, i consigli della Protezione civile capitolina

Per prevenire i rischi associati al forte vento, la Protezione civile capitolina ricorda i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare:

*evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento;

*cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti quali pali e cartelloni stradali, ma anche tendaggi, persiane, tegole, vasi, antenne, ecc.;

*fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee che potrebbero non tenere in caso di forti raffiche di vento;

*fissare su davanzali e balconi gli oggetti esposti agli effetti del vento per evitarne la possibile caduta;

* evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e nei parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade, creando un serio pericolo anche per i motociclisti e gli automobilisti;

*prestare cautela alla guida di automobili e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento. All’occorrenza fermarsi;

*prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche di vento una grande superficie e possono essere letteralmente spostati, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate;

*prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli.