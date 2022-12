Allerta meteo a Roma sabato 10 dicembre 2022, violenti temporali sul basso Lazio: le previsioni

Continua l’ondata di maltempo nel Lazio e ancora una volta il weekend, il secondo del mese di dicembre, sarà all’insegna della pioggia. E dei forti temporali, con quei bollettini diramati dalla Protezione Civile che si susseguono. Perché cambiano i giorni, ma la situazione resta la stessa sul fronte meteo.

Maltempo a Roma e allerta gialla sulla regione: temporali e piogge tutto il weekend

Dove pioverà sabato 10 dicembre nel Lazio

Maltempo già a partire dalle prime ore di oggi sul Lazio, con i temporali che continueranno, stando al bollettino, per le successive 24-36 ore. Sì perché su tutta la Regione, nessuna zona esclusa, sono previste precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati. E domani non ritornerà certo a splendere il sole, purtroppo. Anzi, la Protezione Civile ha diramato l’ennesimo, di una lunga scia, bollettino meteo: è allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica su molte zone della Regione. E addirittura arancione in altre.

Allerta gialla a Roma, arancione sul basso Lazio

Un sabato di dicembre, subito dopo l’Immacolata, all’insegna della pioggia. Per la giornata di domani, infatti, la Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta gialla per criticità idrogeologica sulle zone:

Bacini costieri Nord

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Bacini di Roma.

Discorso, diverso, invece, per la zona dell’Aniene e del Basso Lazio: in questo caso, anche sul bacino del Liri, per la giornata di domani l’allerta meteo è di colore arancione dal punto di vista della criticità idrogeologica e gialla per quella idraulica. Nessuna zona, quindi, sarà esclusa dal maltempo: pioverà ovunque e senza sosta. A Roma, poi, domenica tornerà a splendere il sole, con le temperature che oscilleranno tra i 10 e i 14°C. E la prossima settimana, stando alle prime previsioni, sarà sicuramente all’insegna del gelo. Che è arrivato.