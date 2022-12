Maltempo a Roma e allerta gialla sulla regione: temporali e piogge tutto il weekend

Ponte dell’Immacolata uggioso e bagnato in tutta la regione Lazio. Questo i verdetto delle previsioni, nonché il bollettino della giornata di ieri, che sembra potersi protrarre per l’intero fine settimana come già in queste ore fa presagire il meteo. Per la giornata di oggi, venerdì 9 dicembre sono previste forti piogge e temporali su tutta la regione per le successive 24-36 ore. La città di Roma, così, si prepara ad aprire gli ombrelli e ad affrontare tutti i rischi e i disagi del caso. Chi vive nella Capitale conosce bene il potere che hanno le acque se dovessero procrastinarsi per più di un’ora: strade allagate, traffico in tilt, file chilometriche e buche sull’asfalto invisibili. Insomma, la pioggia comporta sempre una certa dose di disagio per le strade, soprattutto per coloro che sono costretti a spostarsi su e giù per la città causa lavoro. Nelle ultime ore il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e, come conseguenza, ha diramato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio.

Maltempo Roma per oggi, venerdì 9 dicembre

In vista del peggioramento meteo previsto per le prossime imminenti ore, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione ben chiare e precise sulla vicenda, che non fanno ben sperare neppure per i prossimi giorni. Stando all’avviso, per le prime ore di oggi, venerdì 9 dicembre e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati. Pertanto, la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Le previsioni per il weekend

Necessario ricordare che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto e sostegno. Purtroppo però, non basterà affrontare con coraggio la giornata di oggi, perché il maltempo non andrà via così facilmente – né rapidamente – dalla regione e dalla Capitale. Sono previste anche per l’intero weekend forti piogge sparse e cielo coperto, ad intermittenza, con le temperature che accuseranno una discesa soprattutto a partire dal tardo pomeriggio. La notizia è comunicata direttamente dall’osservatorio meteorologico 3BMeteo.it.