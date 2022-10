Allerta meteo nel Lazio giovedì 13 ottobre 2022: le previsioni di oggi

I primi giorni del mese di ottobre, che hanno ricordato l’estate, oggi sembrano lontani. Molti cittadini del Lazio, infatti, soprattutto quelli che vivono nelle zone costiere e pontine, si sono risvegliati questa mattina con la pioggia. Che li accompagnerà, stando alle previsioni, per tutta la giornata.

Che tempo farà oggi nel Lazio e dove pioverà

Stando a quanto si legge nel bollettino della Protezione Civile, che ha diramato un’allerta meteo nel Lazio, oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Da qui, quindi, l’allerta meteo, che avrà validità dalle prime ore di oggi e per le successive 6-9 ore.

Le zone colpite

Le zone colpite dal maltempo sembrerebbero essere quelle dei bacini costieri Sud, ma anche in alcune zone della Capitale la giornata è iniziata all’insegna della pioggia. Nel basso Lazio una tregua arriverà in tarda serata, con le previsioni che oscillano tra i 20 e i 18°C, mentre a Roma, stando alle previsioni di meteo 3B, la pioggia è prevista fino alle 14, poi il cielo sarà nuvoloso nel pomeriggio e in serata.

Bomba d’acqua su Roma martedì scorso

Solo qualche giorno fa i cittadini di Roma hanno dovuto fare i conti con una bomba d’acqua. E con, come accade spesso in questi casi, allagamenti. Tra strade chiuse e traffico in tilt.