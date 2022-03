Allerta meteo nel Lazio giovedì 31 marzo 2022: le previsioni di domani a Roma

Gli esperti lo avevano detto e, in effetti, le prime piogge sono arrivate anche nel Lazio. Forti raffiche di vento in alcune zone e vere e proprie bombe d’acqua in altre, con la primavera che in questi momenti sembra un miraggio, con un clima quasi più autunnale. E sarà così anche domani, giovedì 31 marzo, perché il dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ennesima allerta meteo gialla per criticità idrogeologica su tutto il territorio. Non ci sarà quindi una zona ‘salva’, ma tutte dovranno fare i conti con il maltempo, che toccherà i bacini costieri nord, il bacino medio Tevere, l’Appennino di Rieti, i bacini di Roma, l’Aniene, i bacini costieri sud e il bacino del Liri. Senza distinzione.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio domani

A Roma nella giornata di domani, il tempo sarà instabile con piogge in mattinata e poi anche nel corso delle ore pomeridiane; in serata il tempo peggiorerà con fenomeni a tratti più intensi. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Lo stesso vale nel resto del Lazio, dove ci saranno piogge diffuse in mattinata, temporali sulle zone meridionali della regione. Il tempo rimarrà instabile per la restante parte della giornata e poi anche in serata con fenomeni localmente abbondanti sui settori centrali.

Freddo e neve nel weekend?

Come spiegano gli esperti di Centro Meteo Italiano, la fine di marzo porterà le piogge, ma anche il primo weekend di aprile non sarà all’insegna del sole. Anzi. Il nostro Paese sarà interessato da una massiccia irruzione di aria artica sul Mediterraneo centrale: questo determinerà un calo delle temperature su valori di diversi gradi sotto le medie. Addirittura neve in calo fino a quote collinari su molte Regioni.