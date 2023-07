Allevatore entra in negozio in sella al suo cavallo: voleva comprare le sigarette

Allevatore entra in una tabaccheria a bordo del proprio cavallo: è successo a Fiuggi. La scena da film sorprende i residenti.

Eravamo abituati a Renato Pozzetto ne “Il ragazzo di campagna”: andare in Piazza San Babila con il trattore suonava come un atto rivoluzionario e alquanto comico. Oggi c’è chi ha fatto di meglio e non per esigenze di copione: in Piazza Spada a Fiuggi un allevatore è entrato in tabaccheria a bordo del suo cavallo. Sarebbe meglio precisare: in sella, ma a un certo tipo di linguaggio non si è più abituati. Il Far West è finito da un pezzo, ma l’uomo – nostalgico è dire poco – non sembra averlo recepito.

Anzi, qualche residente – visto il prezzo della benzina – asserisce che forse fa meglio lui di tanti che ancora si ostinano a prendere l’automobile. Sta di fatto che è entrato nella tabaccheria e ha comprato le sigarette. In molti si aspettavano una multa, ma sono rimasti delusi: “E perchè? – racconta l’uomo – c’è chi va in giro con il cane e chi, invece, preferisce il cavallo”, ha detto a Repubblica. In effetti le autorità locali hanno potuto soltanto constatare la singolarità del mezzo di locomozione.

Sciopero Atac e caldo torrido: una “combo vincente” per mandare in tilt Roma

Fiuggi, entra in tabaccheria a cavallo: la reazione dei residenti

Il resto è storia. Va precisato che la denuncia non è scattata perchè l’equino non ha fatto danni, evidentemente addestrato per questo tipo di situazioni. In molti hanno pensato potesse trattarsi di esibizionismo, in realtà è proprio necessità e virtù: l’uomo è un allevatore della località di Porciano di Ferentino e ha cambiato la giornata a molti, persino il Sindaco di Fiuggi – Alioska Baccarini – ha asserito che l’uomo ha preso la tradizione un po’ troppo alla lettera.

Fiuggi, infatti, storicamente vanta una gloriosa tradizione di cavalieri. Ora ce n’è uno in più, nel 2023. Anzi: sarebbe più corretto dire a cavallo tra il 2023 e il 2024. I motivi sono ormai noti a tutti.