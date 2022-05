ANAS viabilità, chiusa la Salaria per un incidente al km 61: traffico deviato

Roma, 29 maggio 2022. Come informa ANAS, la strada statale 4 “Salaria” è al momento temporaneamente chiusa a causa di un incidente verificatosi nel comune di Torricella in Sabina (km 61) in provincia di Rieti.

Leggi anche: Incidente sulla Salaria: furgone finisce ribaltato (FOTO)

Traffico deviato per un incidente

Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Intanto, poi, il personale Anas è intervenuto per ripristinare il transito e la circolazione appena possibile.

Seguiranno aggiornamenti