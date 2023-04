Andrea Rigoni travolto e ucciso mentre era in bici sulla Pontina: disposta l’autopsia

Andrea Rigoni, 45 anni, di Sabaudia, stava percorrendo la via Pontina in sella alla sua bici. All’improvviso, mentre si trovava all’altezza del bivio per San Vito, all’interno della circoscrizione di Terracina, un’auto lo ha travolto, in modo fatale. Andrea è morto a causa del forte impatto, violento, che non gli ha lasciato nessuno scampo. Il personale del 118 ha fatto di tutto per potergli salvare la vita, rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Chi ha assistito all’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso è ancora sotto choc per la drammatica scena.

Incidente Pontina, camion si ribalta: lunghe code verso Roma

Andrea Rigoni, travolto sulla Pontina mentre era in bici

La dinamica che ha portato alla morte di Andrea Rigoni sembra essere abbastanza chiara, a seguito delle prime ricostruzioni: chi si trovava alla guida del veicolo non è riuscito ad evitarlo, travolgendolo con la carrozzeria e uccidendolo quasi sul colpo. Per il momento, però, la salma dell’uomo è ancora a disposizione del magistrato, il quale ha deciso di disporre un’autopsia che verrà eseguita proprio nelle prossime ore. Soltanto dopo l’esame sarà possibile stabilire anche una data per l’ultimo addio e i funerali di Andrea Rigoni.

La dinamica dell’incidente di mercoledì

Il fatto è accaduto mercoledì scorso. Erano da poco passate le 15.00, quando Andrea Rigoni si trovava in sella alla sua bicicletta, intento ad attraversare la Pontina. L’uomo era arrivato al chilometro 98 della strada statale, precisamente all’altezza del bivio per San Vito quando è stato travolto da un’auto, un’Audi A4, la quale era condotta da una donna in transito verso sud. L’impatto ha travolto Rigoni, uccidendolo quasi sul colpo. Dopo il drammatico incidente, sul posto erano tempestivamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Terracina, oltre che la Polizia Locale, gli operatori dell’Anas, i Carabinieri e un’ambulanza del 118. La dinamica è stata ricostruita anche grazie ad alcuni testimoni che si trovavano nella zona. Una notizia che ha sconvolto tanto la comunità di Sabaudia dove l’uomo era molto conosciuto.