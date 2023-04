Pontina, ciclista travolto e ucciso: la vittima è Andrea Rigoni

Stava percorrendo la via Pontina in sella alla sua bici, si trovava all’altezza del bivio per San Vito, nel territorio di Terracina, quando improvvisamente un’auto lo ha travolto. E lo ha ucciso. L’impatto è stato violento, non ha lasciato scampo ad Andrea Rigoni, il ciclista 45enne di Sabaudia che ieri pomeriggio ha perso la vita sulla SS148. Il suo cuore ha smesso di battere lì, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 è stato vano. Ed è ancora sotto choc e incredulo chi ha assistito alla terribile scena, chi è passato poco dopo e ha visto quel telo bianco sull’asfalto.

Andrea Rigoni travolto e ucciso sulla Pontina

L’incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 15: Andrea Rigoni, 45enne, viaggiava in sella alla sua bici quando è stato travolto e ucciso da un’auto che procedeva in direzione sud, verso Terracina. Alla guida della vettura una donna, che si è immediatamente fermata a prestare i primi soccorsi, ma per il 45enne non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo. Per consentire i rilievi il tratto interessato, al km 98,000, è stato chiuso al traffico, che è stato deviato. Sul posto i vigili del fuoco, le squadre Anas e gli agenti del Commissariato Terracina e della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulla Pontina.

I messaggi di vicinanza

Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio sui social. La famiglia Rigoni, impegnata nel settore agricolo, è molto conosciuta a Borgo Vodice e tra i residenti c’è ancora rabbia, incredulità, dispiacere. In un pomeriggio, che doveva essere come tanti, Andrea Rigoni è stato travolto e ucciso e ora bisognerà capire bene la dinamica: ha tentato di attraversare? L’automobilista non è riuscita a ‘schivarlo’? Quello che è certo, tra le tante domande senza risposta, è che un’altra vita è stata spezzata. In un tratto di strada definito da molti pericoloso.