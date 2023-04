Terribile incidente sulla Pontina: muore ciclista, strada bloccata

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Pontina. A perdere la vita per cause ancora tutte da accertare un ciclista. Al momento la strada è chiusa in entrambe le direzioni, con conseguenti rallentamenti e code. Sul posto per tutti gli accertamenti le forze dell’ordine.

L’incidente sulla Pontina questo pomeriggio

Traffico in tilt sulla Pontina questo pomeriggio a causa di un incidente nel quale ha perso la vita un ciclista. Il sinistro si è verificato in corrispondenza del territorio di Terracina, in provincia di Latina. La strada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni così da agevolare l’intervento dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente, che è avvenuto al km 98,000. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sia per la gestione della viabilità sia per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

