Incidente sulla Pontina: 4 veicoli coinvolti, ci sono feriti. Il traffico è fermo

Pontina. Un incidente particolarmente duro, soprattutto in considerazione del numero di veicoli coinvolti: 5 auto che proprio in questo momento si trovano ancora sulla Pontina, direzione Latina, per la valutazione dei danni e, soprattutto, dei feriti. Proprio nei trascorsi minuti è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, ma non si hanno ulteriori dettagli sulla gravità del coinvolgimento da parte dei conducenti.

Incidente sulla Pontina: tratto chiuso e traffico in tilt (FOTO)

Incidente sulla Pontina: coinvolti 5 veicoli

La Pontina non è certo una strada che rincuora, soprattutto se bisogna attraversarla negli orari di punta. Una delle arterie principali del territorio, e per questo sempre intasata dal traffico locale di coloro che entrano ed escono da Roma per dirigersi verso i proprio luoghi d’interesse. Purtroppo, anche oggi, lunedì 24 aprile 2023, non tutti fanno Ponte, e così la strada continua ad essere colpita dal traffico. Nell’ultimissima ora, poi, intorno alle 12.50, è arrivata in centrale di Polizia Stradale, la segnalazione di un duro incidente avvenuto precisamente al chilometro 32 + 200, in prossimità di Selva dei Pini. Al momento quello che si sa è che sono 5 le auto coinvolte nel sinistro, e che ci sono feriti, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. Inutile sottolineare i rallentamenti e gli imbottigliamenti che il sinistro ha inevitabilmente innescato per il transito dei veicoli in queste ore.