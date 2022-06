‘C’è coviddi’: Angela Chianello ‘da Mondello’ positiva al virus

Ironia della sorte. C’è chi dice che “se la sia cercata”, chi dice che era “inevitabile” e chi pensa che “le stia bene”. Fatto sta che Angela Chianello, conosciuta come la signora di “Non ce n’è Covviddi, non ce n’è”, ha il Covid, ed è ricoverata in ospedale.

Leggi anche: Angela Chianello di Mondello: chi è, età, curiosità, Instagram, vita privata, ‘Non ce n’è Coviddi’

Angela Chianello positiva al Covid

A farlo sapere lei stessa con una storia su Instagram e… non sono mancati sicuramente gli insulti. Ma la signora diventata ‘famosa’ per il suo “Buongiorno da Mondello”, e ‘Non ce n’è Covid non ce n’è’, ha risposto con le rime. Nonostante l’evidente malessere e la voce molto bassa, direttamente dal lettino in ospedale, ha fatto qualche storia e si è lasciata andare.

“Buongiorno ragazzi intanto grazie a tutti per il pensiero, sì sono ricoverata in ospedale e ho il Covid. Nonostante non abbia le forze però devo parlare. Devo dirlo. Ho letto cose bruttissime, continui insulti. “Esiste il Karma”. Si, è vero esiste, anche io ho il Covid. Ma vi posso assicurare che da tantissime malattie si può guarire, da tantissime, ma non dalla cattiveria. Da quella non si guarisce. Gente di m**** che non siete altra. La vostra cattiveria non ha limiti”.

Tra gli insulti però, è arrivato anche qualche commento carino di persone realmente preoccupate per il suo stato di salute. “Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto – dice lei emozionata – spero di tornare presto. Vi mando un grosso bacio. Angela ‘da Mondello’ “.