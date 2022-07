Ostia, rischia di annegare ma non vuole farsi salvare: era evaso

Anche se ai domiciliari, aveva voglia di farsi una nuotata. Peccato che non abbia pensato a quanto il destino a volte possa avere un tempismo inaspettato. Dopo poco che si trovava in acqua, ha rischiato di annegare. E stava davvero per rimanerci secco. È stato salvato da un uomo che si trovava lì con la sua barca ma una volta identificato dalla polizia, hanno scoperto che in realtà il 26enne sarebbe dovuto rimanere a casa, ai domiciliari. La sua giustificazione? “Non so cosa sia accaduto, mi sono addormentato a casa e mi sono risvegliato al mare”.

La vicenda

Un vuoto di memoria. Questo il motivo che il ragazzo di 26 anni, ai domiciliari per rapine e droga, ha usato per spiegare quello che è accaduto Domenica scorsa. Una giornata che sarebbe dovuta andare come tante altre ma che invece si è quasi conclusa in tragedia. Quando stava annegando, lì vicino c’erano due uomini con una piccola barca. Il ragazzo, senza fiato e molto provato, ha attirato l’attenzione dei due. “Un uomo nudo stava galleggiando“. Dopo qualche resistenza, probabilmente perché conscio che l’avrebbero potuto identificare, sono riusciti a portarlo su e fatto riprendere.

L’intervento della Polizia

Lì vicino si trovava una pattuglia della Polizia. Dopo aver identificato il ragazzo, gli agenti hanno capito che sarebbe dovuto essere a casa perché ai domiciliari. Dopo essere stato portato all’ospedale Grassi di Ostia, è stato quindi arrestato. Non si sa ancora come siano andate le cose, il suo stato era davvero confusionale. Ma riguardo le evasioni, aveva precedenti.