Anziana cade dal balcone di una clinica e muore: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Un’anziana è caduta dal balcone di una clinica privata di Velletri nella giornata di martedì 13 giugno. La donna, dopo la caduta dal terzo piano della struttura nella quale era ricoverata non ce l’ha fatta ed è morta. La Procura adesso indaga per “istigazione al suicidio”.

Batte la testa e la medicano con una busta di surgelati: morta anziana in una casa di riposo a Marino

Anziana si lancia dal balcone e muore: indagini in corso

La Procura di Velletri, per il tramite del Pubblico Ministero dott.ssa Francesca Fraddosio, e in seguito alla segnalazione dei carabinieri della locale stazione, subito intervenuti sul posto, ha aperto un procedimento penale contro ignoti, per l’ipotesi di reato di “istigazione al suicidio”, per la morte di una settantaseienne di Artena, a Roma.

La donna è caduta dal balcone del terzo piano della clinica Madonna delle Grazie di Velletri, dove era ricoverata. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22:00 di martedì 13 giugno. L’anziana era ricoverata da pochi giorni nella struttura a causa di una forte depressione e di uno stato ansioso. I familiari però ritengono falsa l’ipotesi di suicidio, piuttosto si pensa ad un tentativo di fuga non riuscito. Sulla ringhiera, infatti, è stato trovato un cuscino, che sarebbe potuto servire alla signora per evitare di farsi male mentre scavalcava.

Roma, avvolta in un lenzuolo sporco di sangue ed escrementi: disabile segregata in casa, 34enne a processo

La Procura indaga per “istigazione al suicidio”

Ora la Procura indaga per fare luce sulle dinamiche e non solo. I familiari si appellano al fatto che la donna doveva essere sorvegliata dato il quadro clinico e tenuta lontano da situazioni di pericolo, come la finestra aperta in camera senza inferriate o parapetti di altezza sufficiente per impedire che potesse saltare di sotto. Nei giorni precedenti la compagna di stanza, una ultranovantenne, aveva già allertato i medici dicendo loro che l’anziana si alzava spesso durante la notte. Il 13 giugno però la donna era sola in stanza e, forse in un tentativo di fuga, non ce l’ha fatta ed è caduta dal terzo piano.

Il Sostituto procuratore ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche della paziente e l’autopsia sulla salma per valutare le cause del decesso. Adesso la famiglia della signora chiede che venga fatta piena luce sui fatti.