Anziana sbranata dal suo cane, lotta tra la vita e la morte

La donna lotta tra la vita e la morte, è stato necessario sopprimere l’animale.

Si trova in condizioni gravissime la donna che poche ore fa ad Alessano, in provincia di Lecce, è stata assalita dal suo cane. Si tratterebbe di una 98enne che ora lotta tra la vita e la morte dopo essere stata aggredita oggi, giovedì 6 giugno, dall’animale mentre si trovava a casa sua. Sono ancora sconosciute le cause ma sembrerebbe che il cane l’avrebbe colpita al volto ferendola gravemente.

Anziana aggredita da un cane: carabinieri sparano all’animale per scacciarlo

Il cane le è saltato addosso, ferendola gravemente al punto da richiedere l’intervento immediato dei sanitari del 118 e il trasporto in codice rosso all’ospedale di Tricase. La donna, un’anziana di Alessano, è stata sormontata dall’animale questa mattina, intorno alle 10, mentre era in casa con il nipote e un’altra persona che vive con lei a Torremessere, nella periferia di Alessano. Ad allertare i carabinieri sono state le urla della donna, dal momento che la casa della signora si trova a pochi metri dalla caserma. Purtroppo, vista l’aggressività dell’animale, per i militari è stato necessario sparare al cane. In precedenza i carabinieri avevano cercato di sparare un colpo in aria per spaventare o intimidire la bestia, quando però ha mostrato di non collaborare, è stato necessario ferirlo. L’animale, comunque, è stato consegnato al servizio veterinario della Asl di Alessano, che si occuperà della gestione dell’animale. Nel frattempo, l’anziana si trova intubata nel nosocomio di Tricase. Dei fatti è stato informato il pubblico ministero di turno.

Paura in centro: cane azzanna una bimba di 2 anni

Sono diversi gli episodi che vedono cani da compagnia, generalmente ritenuti docili, avventarsi senza motivo verso padroni, passanti e conoscenti. Solo pochi giorni fa un altro episodio è avvenuto a Latina, dove una bimba di appena due anni è stata attaccata da un cane. La piccola è stata portata in ospedale: fortunatamente non è in pericolo di vita ma episodi del genere riaccendono i riflettori sulla necessità di corsi specifici per educare gli animali e l’obbligo di portarli a guinzaglio negli spazi pubblici o in presenza di soggetti fragili.