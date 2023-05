Anzio, dormiva con hashish e revolver sotto al letto: 28enne in manette

Anzio. Il posto più sicuro per nascondere i vostri averi? Oggi come ieri, sotto al letto, per evitare qualsiasi problema. Peccato però che quando gli agenti di polizia decidono di perquisire casa di un sospettato, è proprio uno dei primi posti dove vanno a vedere, conoscendo le abitudini ‘tradizionali’. Quando hanno deciso di guardare sotto al letto matrimoniale, la sorpresa: quasi 2 Kg di hashish e una pistola calibro 38 con relativi colpi, arma, tra l’altro, risultata anche oggetto di furto. Ora, il 28enne è nei guai e per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere dopo l’esito della perquisizione.

Fermato per un controllo ad Anzio

Ad Anzio i poliziotti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel percorrere Corso Italia ad Anzio, hanno notato una Mercedes uscire dalla via a forte velocità. Insospettiti dalla condotta hanno deciso di pedinarla fino a via Caligola, nei pressi di un ristorante, dove la macchina si è fermata. A quel punto l’uomo alla guida è stato controllato dagli agenti. Il 28enne al volante si è mostrato insofferente e intimidito dal controllo.

La perquisizione domiciliare: droga e revolver sotto al letto

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha dato esito negativo mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare, nascosti sotto il letto matrimoniale, quasi 2 Kg di hashish e una pistola calibro 38 con relativi colpi (da ulteriori accertamenti la pistola è risultata essere provento di furto nel 2018, furto al momento non attribuibile all’uomo). Il legittimo proprietario della pistola è stato invece denunciato poiché gli investigatori hanno riscontrato che non aveva mai denunciato il furto. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.