Anzio, falciato mentre andava in bici: gravissimo, è caccia al pirata della strada

Anzio. L’ha falciato con l’auto mentre si trovava in sella alla sua bici, e poi si è dileguato senza prestare soccorso. Ora, è caccia al pirata della strada che nella prima serata di ieri, domenica 1 gennaio 2023, intorno alle 20.00, ha investito un uomo in bicicletta a Lavinio, frazione del Comune di Anzio. L’incidente si è verificato precisamente in Via Valle di Schioia, nei pressi dell’incrocio con Via Silvio Pellico.

Roma, falciato mentre attraversa sulla strisce: 65enne in coma

Falciato ad Anzio mentre era in bici

La vittima dell’impatto è un 38enne di origini pakistane, probabilmente un operatore agricolo, il quale si trovava in sella alla sua bici, quando all’improvviso, per motivi ancora da accertare è stato preso in pieno da un’auto in transito il cui conducente si è poi dato alla fuga, facendo perdere le tracce. L’auto sembra averlo preso in pieno, durante la sua traversata. Il veicolo leggero è andato distrutto e le condizioni dell’uomo sono apparse sin da subito gravi. La cosa peggiore, in tutto ciò, è che il pirata della strada non si è fermato per prestare soccorso all’uomo che è rimasto a terra, in condizioni critiche, finché non sono arrivati i soccorsi. Gli operatori, una volta sul posto, hanno notato da subito le condizioni critiche del soggetto e hanno predisposto il tutto per il trasporto in ospedale in codice rosso. Ora, l’uomo è ricoverato all’ospedale, completamente nelle mani dei medici che non hanno ancora diramato la prognosi. Per i rilievi del caso, sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione i Carabinieri della Compagnia di Anzio, che indagano in queste ore per risalire all’autore del grave episodio.