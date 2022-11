Latina, ragazzina di 12 anni precipita dal primo piano della scuola: è grave

Latina. Una bambina di soli 12 anni è caduta dalla finestra del primo piano di una scuola durante l’orario di lezione. Questa è la drammatica, seppur frammentaria, ricostruzione di quanto accaduto nell’ultima ora di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, in una scuola media del posto. Un avvenimento che ha rischiato di tramutarsi in una vera e propria tragedia. La piccola pare abbia riportato importanti lesioni, per questo è stato predisposto immediatamente il trasporto d’urgenza. Si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza, giunta sul posto per trasportare la piccola paziente nell’ospedale attrezzato più vicino.

12enne cade dal primo piano della scuola a Latina

Il tremendo accadimento si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. Erano più o meno del 10.00 del mattino, quando la scuola media Corradini a Latina è stata travolta dal tragico evento, precisamente in Via Amaseno, a due passi dal centro commerciale di “Latina Fiori”. Le ricostruzioni provvisorie, racimolate in base alle testimonianze di chi si trovava in quel posto, parlano di una ragazzina minorenne, di circa 12 anni, alunna della prima media dell’istituto di riferimento, caduta improvvisamente dalla finestra del primo piano. La dinamica che ha portato all’incidente è ancora tutta da chiarire, se sia stato un incidente oppure un evento scaturito da qualcos’altro. Quel che è certo, è che la ragazzina è finita a terra, battendo forte, facendo temere il peggio. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma l’intervento dell’ambulanza non è stato sufficiente. C’è stato bisogno di allertare anche un’eliambulanza per trasportare d’urgenza all’ospedale l’alunna. Sul posto anche la Polizia per cercare di ricostruire chiaramente la dinamica.

Le ipotesi

L’ipotesi più accreditata è che la 12enne abbia tentato il suicidio. La ragazzina, che abita con la nonna, non ha una situazione familiare facile. Il padre vive all’estero, la madre in Toscana, lei invece è stata appunto lasciata dalla nonna. Una realtà forse troppo pesante un’adolescente.