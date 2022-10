Roma, «Mi butto, voglio farla finita»: il vicino si improvvisa eroe ma scivola finendo sul terrazzo

Attimi di paura ieri pomeriggio a Roma quando una donna ha minacciato di gettarsi dal balcone del proprio appartamento sito al quarto piano. La scena non è passata inosservato ad un vicino che nel tentativo di salvarla si è calato dal terrazzo ma poi è scivolato andando a colpire proprio colei che voleva proteggere. È stato un caso che i due non siano caduti nel vuoto bensì finiti sul pavimento dell’appartamento dove abita la donna. A mettere in salvo i malcapitati ci hanno poi pensato i carabinieri.

Minaccia di buttarsi di sotto e un vicino prova a salvarla

I fatti sono avvenuti giovedì pomeriggio intorno alle 14 in via delle Liane. La donna era seduta sulla ringhiera del balcone e stava minacciando di buttarsi di sotto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei residenti, tra cui quelle di un vicino, un uomo di 56 anni, che non ci ha pensato due volte a prestarle soccorso. Il 56enne, infatti, senza appettare l’arrivo dei soccorritori è salito sul tetto della palazzina provando poi a raggiungere la donna.

L’arrivo dei carabinieri

Giunti sul posto anche i militari della Stazione di Roma Centocelle hanno trovato la porta di casa della donna chiusa così sono saliti sul terrazzo condominiale dove hanno visto l’uomo che nel tentativo di prestare aiuto ha perso l’equilibrio ed è scivolato cadendo sulla ragazza. Solo per mero caso i due non sono precipitati nel vuoto finendo invece sul balcone della 34enne.

Le condizioni dei malcapitati

Affidati alle cure dei sanitari, il 56enne è stato trasportato all’ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi mentre la donna, illesa, è stata condotta al Sant’Andrea per tutti gli accertamenti del caso.