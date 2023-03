Anzio, 17enne travolto da un’auto mentre era in bici: trasporto d’urgenza in ospedale

Anzio. Un incidente bruttissimo, dove a rimanere drammaticamente coinvolto è stato un giovanissimo di soli 17 anni, il quale, in quel momento, stava circolando su strada in sella alla sua bicicletta quando è accaduto l’irreparabile: uno scontro con una vettura, le cui dinamiche devono ancora essere acclarate dai rilievi condotti dalla Polizia Locale dubito dopo la chiamata d’emergenza. La zona di riferimento, dove si è verificato l’impatto è quella di Lavinio Mare.

Incidente sul lavoro ad Anzio, crolla un balcone: gravissimi 2 operai

Incidente a Lavinio Mare, un giovane sbalzato dalla sua bicicletta

Stando alle prime e provvisorie ricostruzioni, la vittima dell’incidente sarebbe un ragazzo si soli 17 anni che stava circolando in strada sulla sua bicicletta in zona Lavinio Mare. Un incidente improvviso, dal quale ne sarebbe uscito in condizioni abbastanza gravi. Lo scontro è avvenuto con una vettura, la cui carrozzeria si è infranta contro la sua due ruote. Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì scorso, 27 marzo 2023, nel pomeriggio inoltrato. Il giovanissimo è rimasto gravemente ferito dopo l’urto, ed è stato letteralmente sbalzato dalla sua bicicletta. Dopo l’impatto violento, il 17enne è rovinato a terra, riportando diversi traumi e perdendo quasi i sensi per lo stordimento. Diverse le chiamata agli operatori sanitari del 118 che si sono rapidamente precipitati sul posto per soccorrere la vittima. Una volta raggiunto il luogo della segnalazione, i soccorsi hanno da subito percepito la gravità della situazione, e per questo hanno predisposto velocemente il tutto per il successivo trasporto in ospedale.

La corsa in ospedale dopo l’incidente: giovane trasportato a Roma

Stando alle testimonianze, l’automobilista dopo l’impatto si è fermato subito per soccorrere il ragazzo, ed è stato lui il primo ad allertare i soccorsi, permettendo al personale medico dell’Ares 118 di ricoverare immediatamente il giovane in ospedale. Con ogni probabilità il ragazzo ha subito il trama principale all’altezza della schiena, rendendo necessario il trasferimento nell’ospedale a Roma.