Anzio, minaccia i passanti con coltello e pitbull, poi aizza il cane contro i carabinieri: ferito militare

È sceso in spiaggia armato di coltello e di… cane, un pitbull utilizzato come arma impropria. L’animale, infatti, aizzato dall’uomo, un 44enne del posto, ha iniziato a ringhiare contro i presenti, mentre il suo padrone li minacciava con fare torvo. La scena è avvenuta ieri sera verso le 22 ad Anzio, all’altezza dello stabilimento Lido Garda, in via Ardeatina.

Paura tra i bagnanti

L’uomo, probabilmente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, si è recato con il suo pitbull in spiaggia e ha iniziato a minacciare i presenti. Alla vista del coltello che il 44enne aveva con sé, spaventati, i bagnanti hanno chiamato i carabinieri. In pochissimo tempo sul posto sono arrivate due pattuglie. Ma l’uomo, invece di calmarsi, ha aizzato il cane anche contro i militari. Uno dei carabinieri è stato morso. Sul posto sono quindi arrivati anche i sanitari del 118, che hanno dovuto trasportare il militare in ospedale, al Riuniti di Anzio, per le cure del caso. L’uomo, di conseguenza, stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, oltre che denunciato per detenzione illegale di armi, mentre il pitbull, dopo aver allertato il servizio veterinario del Comune, è stato portato in canile.

La rissa all’alba

E sempre ad Anzio, ma in località Lavinio, poche ore prima, intorno alle 5:40 del mattino, un’episodio sconvolgente aveva svegliato i residenti. Delle urla furiose provenienti da piazza Lavinia avevano fatto scoprire una furiosa rissa in corso, con 5 persone che, inizialmente, stavano picchiando un uomo, che si era poi riuscito a rifugiare nella sua auto.

I cinque, però, non si erano arresi. E avevano iniziato l’arrembaggio all’auto, colpendola con secchi della spazzatura, sassi e pietre e, infine, addirittura con una palina pubblicitaria, fino a spaccare il finestrino anteriore. Dal racconto dei testimoni, l’uomo all’interno dell’auto, furioso, ma anche spaventato che i cinque potessero prelevarlo dall’auto e picchiarlo di nuovo, avrebbe messo in moto e avrebbe tentato di investire i suoi aggressori.