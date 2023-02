Anzio, No Vax vandalizzano la sede della Cgil: ”Strumentalizzano la crisi economica”

Anzio. La storica sede della Cgil ad Anzio, in via Fratini, ha subito un’incursione vandalica proprio questa notte, tra venerdì 17 febbraio e sabato 18. Le sue mura esterne sono state prese di mira dalla vernice rossa e da invettive che, forse, per qualche tempo avevamo dimenticato, e che non apparivano più nelle cronache quotidiane della zona.

Le scritte sono di matrice No Vax, e hanno come loro obiettivo madre un attacco diretto contro il il sindacato. Sono scritte e attacchi che non devono essere per nulla sottovalutati, perché fanno ritornare lo spettro dell’attacco squadrista di quell’ottobre 2021, come ricordano anche gli esponenti della sede in una nota ufficiale diffusa ai media. Movimenti che continuano a sussistere, facendo a gomitate contro le istituzioni e cavalcando, come sempre, il malessere i mal di pancia di una popolazione che a causa anche della crisi economica ha smarrito la propria fiducia nelle organizzazioni statali.

Le scritte comparse nella notte in Via Fratini

Come dichiarato anche dalla nota ufficiale, nella notte tra venerdì e sabato la sede storica della Cgil ad Anzio, in via Fratini, è stata vandalizzata , imbrattando le mura esterne con simboli No Vax e scritte contro il sindacato. Dal sindacato, poi, fanno sapere: ”Abbiamo denunciato l’episodio, l’ennesimo che colpisce le sedi della Cgil, a partire dall’attacco squadrista dell’ottobre 2021 alla Sede Cgil Nazionale e crediamo che questi fatti non vadano sottovalutati. Le camere del lavoro sono la casa dei lavoratori e questi atti vandalici, nella loro vigliaccheria, sono rivolti ad indebolire i diritti e i valori che sono alla base della nostra democrazia”.

”Strumentalizzare la crisi”

Poi, aggiungono: ”Una fase così complicata a livello economico e sociale può essere facilmente strumentalizzata da gruppi estremisti e violenti , alimentando fascismi vecchi e nuovi. È perciò necessario l’impegno di tutte le forze democratiche per contrastare queste tendenze e rafforzare la coesione sociale”.