Anzio, ‘scampano’ il controllo di polizia, poi si schiantano contro un’auto: feriti due ragazzi

Hanno visto il posto di blocco e, credendo che gli agenti volessero fermarli, hanno rallentato. Ma i poliziotti, che erano impegnati nel controllo di un’auto, hanno fatto loro segno di proseguire. Così il ragazzo alla guida della moto con a bordo il suo amico ha accelerato. Ma, con il senno del poi, sarebbe stato molto meglio fermarsi. I due ragazzi, infatti, hanno preso fin troppa velocità e, pochi metri dopo, si sono schiantati contro un’auto.

E’ successo oggi, poco dopo le 16:00, ad Anzio, in zona Zodiaco. Protagonisti due ragazzi di origine bulgara. I due giovani, passando davanti a un posto di blocco, dopo aver rallentato ma non essendo stati fermati, hanno accelerato di colpo. Ma, complice proprio la velocità, arrivati al vicino cavalcavia, si sono scontrati con un’utilitaria guidata da una donna, che proprio in quel momento stava svoltando.

Ragazzo in codice rosso

L’impatto è stato terribile. Entrambi i ragazzi, sbalzati dalla moto per diversi metri, sono rimasti feriti. Uno dei due, però, è risultato essere più grave. Sul posto sono accorsi immediatamente proprio gli agenti del posto di blocco, che hanno chiamato in supporto altri colleghi, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale. In tutto erano presenti 5 auto della polizia, le ambulanze e i vigili urbani.

I due giovani sono stati trasportati in ospedale, uno dei due in codice rosso. La conducente dell’auto, sotto choc, è stata colta da malore. Gli agenti della polizia locale dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per quanto riguarda i due ragazzi, la polizia di stato fa sapere che sono in regola con i documenti e che non sono assolutamente scappati all’alt come erroneamente è stato detto da qualcuno. Infatti i ragazzi, una volta identificati, non sono stati denunciati, cosa che sarebbe dovuta avvenire se fossero effettivamente fuggiti o se fossero stati trovati in possesso di qualcosa di illecito.