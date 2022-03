Anzio, spaccio sotto casa: 19enne beccato con crack, cocaina e hashish

Anzio. Erano in perlustrazione in uno dei quartieri della zona, quando all’improvviso lo hanno visto uscire dall’androne di un edificio nei pressi di alcuni garage sospetti. Il ragazzo, 19 anni, sembrava agitato e circospetto, forse attendeva qualcuno per la consegna come di solito avviene nelle piazze di spaccio.

19enne nei guai ad Anzio: crack, cocaina e hashish addosso

Per questo, gli agenti sono intervenuti per un controllo personale. Alla vista della Polizia, il ragazzo si è palesemente innervosito, e a buon diritto. Addosso aveva una busta in cellophane contenente 158 dosi di crack, pari ad un peso di 34 grammi. Oltre a ciò, gli hanno sequestrato anche 63 piccole confezioni contenenti “crack”, pari a 15 grammi nonché 34 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso di 23 grammi.

Arresti domiciliari dopo la perquisizione

Ma non è tutto, nel corso dei controlli gli agenti hanno rilevato anche la presenza di un’altra busta trasparente con 15 grammi di “fumo”. A seguito della perquisizione, il giovane, è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura di Velletri. Ora è in attesa della convalida per i domiciliari.