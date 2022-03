Follia in centro: molesta madre e figlia, poi scappa inseguito dalla polizia e si schianta contro un muro

Momenti di follia nella mattinata di ieri, 25 marzo. Un uomo di 25 anni di origine egiziana ha seminato il panico prima molestando due donne, madre e figlia, poi fuggendo a folle velocità a bordo della sua auto.

È successo nel centro di Latina. Madre e figlia si trovavano a poca distanza da un centro commerciale quando sono state avvicinate dall’uomo, ex compagno della ragazza. Il giovane ha iniziato a molestare pesantemente le due donne, che hanno provato ad allontanarsi in macchina. Ma lo straniero, invece di smetterla, è salito a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf, e ha iniziato a inseguirle.

Madre e figlia molestate e inseguite

Spaventate, madre e figlia hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine. La madre ha composto il numero di emergenza 112 spiegando quanto era appena accaduto. “Ci sta ancora seguendo“, ha detto la donna agli agenti. Su consiglio dei poliziotti, la donna ha trovato riparo dentro il parcheggio di un supermercato, al centro di Latina. Il fatto che fosse affollato sarebbe servito a mettere al sicuro le due donne in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I poliziotti dell’equipaggio della volante “Nibbio” sono arrivati in pochissimo tempo a bordo di una moto. Individuate le due donne in preda al panico, gli agenti le hanno rassicurate, per poi farsi indicare quale fosse il molestatore. I due carabinieri gli hanno quindi intimato l’alt.

Inseguimento folle per le strade della città, poi lo schianto contro il muro

Ma l’uomo, invece di fermarsi alla vista dei poliziotti, ha accelerato e ha iniziato una spericolata fuga verso la periferia di Latina. È iniziato un inseguimento a tutta velocità, durante il quale il molestatore ha messo in serio pericolo sia i pedoni che gli altri automobilisti, oltre che gli stessi agenti. Dopo diversi chilometri di corsa con l’acceleratore al massimo, il 25enne ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il muro di sostegno di una rotatoria nei pressi di un sottopassaggio. Per non farsi prendere dai carabinieri, ha però tentato la fuga a piedi nelle campagne circostanti.

Ma nel frattempo erano state allertate le volanti da parte della Sala Operativa. Sul posto erano arrivate diverse pattuglie e i poliziotti sono riusciti a rintracciare il fuggiasco che si era nascosto all’interno dei garage sotterranei di un condominio.

Una volta catturato, l’uomo è stato portato presso gli uffici della Questura. Lo straniero, cittadino egiziano di 25 anni con numerosi pregiudizi penali e di polizia, è stato tratto in arresto.