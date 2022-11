Aprilia, entrano nel capannone…e ci trovano la ”Maria”: nei guai un 40enne

Aprilia. Aveva in uso un capannone nella zona, per lavoro e attività corollarie, questa la versione ufficiale. In realtà, però, al suo interno c’era della marijuana, e in grosse quantità. La notizia è dell’ultima ora e proviene dal bollettino dei controlli che i Carabinieri mettono in atto quotidianamente sul territorio proprio per prevenire reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Aprilia, terzo arresto per droga in due giorni: in manette un altro giovane pusher

La scoperta dei Carabinieri ad Aprilia

Una scoperta choc, fatta dai Carabinieri della Compagnia di Velletri, con il supporto dei colleghi del Reparto Territoriale di Aprilia e delle unità cinofile dell’Arma, quando hanno eseguito una perquisizione di un capannone industriale in uso ad un giovane italiano classe 1982, rinvenendo al suo interno oltre 800 gr. di marijuana. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri 15 novembre, ad Aprilia, durante un normalissimo controllo di routine alla struttura, di quelli che di consueto vengono messi in atto dai militari dell’Arma per scongiurare qualsiasi dubbio. E, in questo caso, il controllo ha davvero inchiodato il giovane che aveva in uso il capannone incriminato: al suo interno aveva il suo covo di spaccio presumibilmente. O comunque, un posto ritenuto la casa base per i suoi approvvigionamenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.