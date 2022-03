Aprilia, filma l’ex mentre fa sesso e invia il video in giro: 25enne nei guai

Revenge Porn, un termine ormai tristemente noto. “Vendetta” e “porno”, un’associazione che fa paura, ma che usata come arma spesso da ex arrabbiati. Come in questo caso accaduto ad Aprilia e che vede vittima una ragazza, perseguitata dall’ex fidanzato. Il giovane l’ha minacciata e aggredita e, non contento, ha diffuso immagini e video sessualmente esplicite dalla ragazza senza il suo consenso. Questa mattina il giovane è stato arrestato, per tale motivo, dai carabinieri.

Revenge Porn: la vittima ha 21 anni

Una giovanissima quella che è caduta vittima del Revenge Porn: ha infatti solo 21 anni. Artefice del fatto il suo ex fidanzato, un italiano di 25 anni che si vede ora accusato dei reati di Atti Persecutori, lesioni personali e Revenge Porn. Il 25enne non ha accettato la chiusura della loro relazione e ha reagito in diversi modalità che sono via via degenerate: ripetute molestie, minacce e aggressioni al punto che la 21enne ha temuto per la sua incolumità, e con fondamento. Non solo: il ragazzo ha diffuso a terzi fotografie e video della giovane dal contenuto sessualmente esplicito, il tutto senza il consenso della vittima.

