Aprilia, furti e razzie alla stazione di Campoleone: pendolari trovano le auto senza gomme

Aprilia. Non è la prima volta che accade nella zona. I furi di pneumatici sembrano essere un fenomeno continuo nei pressi della stazione di Campoleone, che si trova al confine dei territori di Lanuvio ed Aprilia. Un’altra terra di nessuno, dove l’illegalità trova humus fertile per potersi riprodurre e perpetuare. L’ultimo caso è stato segnalato proprio nella giornata di ieri, martedì 25 aprile 2023, da un cittadino al rientro dal lavoro, il quale si è trovato davanti una brutta – bruttissima – sorpresa: l’auto completamente priva degli pneumatici.

Furti auto a Roma, i ricambi scarseggiano e le cannibalizzazioni aumentano: l’inchiesta

Furti e razzie di auto alla stazione di Campoleone

Come la vittima stessa ha testimoniato, con un sorriso smorzato dalla rabbia e dalla frustrazione: ”Situazione catastrofica al parcheggio della stazione di Campoleone…Tornare dal lavoro e trovare la tua macchina senza ruote (smontate e rubate) non ha prezzo…Chi deve intervenire?”. Insomma, su quel tratto sono migliaia i pendolari che prendono il treno per raggiungere Roma. Molti di questi sono abituati a lasciare la loro auto nei pressi, la mattina presto, per poi riprenderla al ritorno, nel tardo pomeriggio. Ma tale contesto crea delle occasioni proprio per coloro che sono alla ricerca di pezzi di ricambio per auto, che in questo periodo sono particolarmente richiesti proprio perché scarseggiano. Per tale ragione, molti dei pendolari, al rientro in Stazione, per poter riprendere la loro auto, trovano una brutta sorpresa: un vetro rotto per rubare qualcosa lasciato sul cruscotto, la benzina prosciugata, le gomme rubate, qualche catalizzatore o marmitta mancante. Insomma, un terno al lotto ogni volta che si rientra. La zona sembra essere priva di qualsiasi controllo se i ladri possono agire con frequenza e indisturbati.

La stazione frequentata da centinaia di pendolari

Anche se la stazione in questione ricade nel territorio di Aprilia, la zona è frequentata da moltissimi pendolari che provengono dai Castelli Romani. Certo, la tratta ferroviaria è molto comoda e veloce per poter raggiungere Roma a Nord e Napoli a Sud. Così come comodo è fare il cambio di mezzo con un parcheggio assicurato. Un parcheggio che però, senza gli opportuni controlli, diventa una vera e propria trappola a cielo aperto per i viaggiatori.