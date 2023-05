Aprilia, in auto con 37 chili di ‘botti’ illegali: fermato da un agente fuori servizio

Stava caricando in auto 37 chili di materiale esplodente per la cui vendita o acquisto è necessario il permesso della Questura, senza averne invece nessuna autorizzazione. Ma per il 39enne apriliano che nella tarda serata di ieri, 20 maggio, aveva appena fatto il carico illegale ed era ripartito tranquillamente su via Apriliana, è arrivato un controllo inaspettato.

L’uomo è infatti stato notato da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio che proprio in quel momento stava transitando su via Apriliana, diretto verso Ardea. Vedendo due vetture, una Citroen C3 e una Renault Clio ferme a bordo strada con due uomini che si guardavano intorno in modo sospetto, l’agente ha rallentato per osservare meglio la scena.

I cartoni da un’auto all’altra

L’agente di polizia penitenziaria si è accorto che i due stavano caricando dei cartoni dalla Clio alla C3. Poi, velocemente, i due sono saliti a bordo delle rispettive automobili e sono ripartiti in direzioni diverse. Insospettito, il poliziotto ha deciso di seguire l’auto su cui erano stati caricati i cartoni.

“Il conducente si è accorto che lo stavo seguendo”, racconta il poliziotto, “e poco dopo si è fermato spontaneamente. Mi sono quindi identificato come Agente di P.G. mediante l’esibizione della tessera d’appartenenza. Poi ho ho invitato l’uomo a fornirmi le sue generalità o un documento di riconoscimento. Si trattava di un 39enne di Aprilia, che aveva caricato all’interno della sua auto 6 cartoni, al cui interno c’era materiale esplodente etichettato come categoria F4, quindi materiale per la cui detenzione e il trasporto è necessario avere un’autorizzazione da parte della Prefettura della quale era sprovvisto” .

Nessun documento di vendita

Il 39enne era anche sprovvisto di documento di vendita e, a precisa domanda, non ha risposto neanche su chi avesse venduto il materiale esplosivo, né su chi fosse la persona a bordo dell’altra auto. Anzi, riguardo al conducente della Clio che poco prima gli aveva dato i cartoni, ha affermato di non conoscerlo. L’agente della polizia penitenziaria ha quindi contattato il NUE per chiedere l’ausilio di una pattuglia e sul posto è intervenuta una gazzella del Radiomobile di Aprilia.

I militari dell’Arma, insieme all’agente, hanno quindi portato il 39enne presso la stazione dei Carabinieri di Aprilia, dove l’uomo è stato denunciato a piede libero e il materiale esplodente è stato posto sotto sequestro.