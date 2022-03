Aprilia, prima minaccia la dottoressa poi svaligia la farmacia armato di pistola

Aprilia. Era da poco scoccato l’orario di chiusura, quando si è avventato all’interno e ha svaligiato completamente il locale, riuscendo ad intascare centinaia di euro, anche se non si conosce al momento la cifra esatta del bottino. Probabilmente si è trattato di un giovane del posto, come rivelano alcune indiscrezioni e testimonianze. Si era coperto il volto con il casco integrale, ma la sua voce potrebbe aver tradito la giovane età. E’ successo nella serata di ieri, in via Carroceto, nel quartiere Gattone, alle porte di Aprilia.

La dinamica della rapina ad Aprilia

Qualche minuto dopo le 19.00, dunque, quando ha fatto irruzione armato e coperto in volto dal casco integrale all’interno della nota farmacia del posto (Sant’Antonio). Una volta dentro ha manifestato le sue intenzioni. Con l’arma in pugno si è diretto verso il bancone e pare abbia minacciato con irruenza la dottoressa all’interno, spingendola a consegnargli tutti i soldi in contante a disposizione in cassa. Un blitz, durato pochissimi minuti. Poi la fuga, sparito nel nulla dopo essere uscito dalla porta della farmacia con il bottino.

Le ricerche

Immediato è stato l’allarme al 112, sul posto sono giunti i Carabinieri di via Tiberio. Al vaglio i filmai delle telecamere di sicurezza per poter avere qualche dettaglio in più sulle modalità e l’identità del rapinatore. Soprattutto capire in quale direzioni sia fuggito per ricostruire un ipotetico tragitto.