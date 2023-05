Aprilia, vandali in azione in centro nella notte: auto distrutte e fioriere danneggiate

Aprilia. Prima distruggono un’auto in sosta, poi riversano le loro ire contro le fioriere situate nelle vicinanze di un bar. Protagonisti della vicenda un gruppetto di giovani che non ha esitato nel fare razzia di beni pubblici e privati. Un “passatempo” per non annoiarsi troppo quello che è andato in scena di notte nel centro storico della cittadina pontina. A riportare la notizia Latina Oggi.

L’azione dei vandali nella notte

I fatti sono avvenuti la scorsa notte nella centralissima via Marconi. I locali erano chiusi, in strada non c’era nessuno, così un gruppo di giovanissimi ha pensato bene di fare razzia di quanto vi fosse tutt’intorno. A finire nel mirino del gruppetto prima alcune fioriere, rovesciate e lasciate per terra, poi uno dei ragazzi ha preso di mira un’auto parcheggiata. Prima ne ha infranto il vetro anteriore, poi ne avrebbe preso ripetutamente a calci la carrozzeria, provocando ingenti danni al veicolo. Certamente un’amara sorpresa quella con la quale, l’indomani, ha dovuto fare i conti i proprietario dell’auto, distrutta probabilmente per noia o per sfregio. Ora, non è chiaro se l’episodio sia stata già denunciato alle forze dell’ordine ma gli schiamazzi dei ragazzi hanno subito attirato l’attenzione dei residenti che hanno assistiti spaventato alla devastazione in atto.

I precedenti

A seguito dei fatti, come spesso accade in questi casi, cresce l’allarme per la sicurezza nel quartiere, soprattutto perché non è la prima volta che si verificano degli episodi simili. Infatti, anche nei giorni scorsi e sempre in pieno centro, altre auto in sosta erano state prese di mira dai vandali. Un fenomeno che sembra purtroppo ripetersi abbastanza spesso e soprattutto nelle strade meno illuminate. Infatti, nel corso dei mesi passati tentativi di furto non andati a buon fine e atti vandalici erano stati segnalati nella zona di Aprilia Nord, in via Volturno.

