Ardea, famiglia occupa abusivamente un immobile: scatta sgombero e sequestro

Allacci elettrici abusivi e occupazioni irregolari: i carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito dei controlli straordinari a Marina di Tor San Lorenzo, zona Ardea, per sventare diversi reati di abusivismo.

Rubavano energia elettrica ad Ardea tramite allacci abusivi. Due 55enni sono risultati abusivi per i carabinieri della compagnia di Anzio. Nel primo caso l’uomo usufruiva in modo illecito di energia elettrica rifornendosi direttamente dall’Enel, nel secondo caso è finito nel mirino dei controlli un ristoratore del territorio. I militari, però, hanno riscontrato ad Ardea diversi reati, tra cui occupazioni abusive: sei in totale le persone denunciate solo per questo reato.

I carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito il servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Ardea, località Marina di Tor San Lorenzo, con il supporto dei carabinieri delle compagnie del gruppo Frascati, del Nucleo cinofili di Roma, del Nucleo antisofisticazione e sanità, del Nucleo ispettorato del lavoro, del personale della polizia locale di Ardea e del personale specializzato di Enel e di Idrica.

Rubavano energia elettrica con allacci abusivi

I militari hanno arrestato due persone in flagranza per furto di energia elettrica. Nel primo caso un 55enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, è risultato utilizzatore di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. I controlli dei tecnici dell’Enel hanno evidenziato come il 55enne estorcesse energia elettrica tramite un palo della luce limitrofo.

L’uomo al termine degli accertamenti è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Ardea per il successivo giudizio direttissimo. Stessa sorte per un altro 55enne, titolare di un ristorante nel territorio di Ardea: i tecnici hanno rinvenuto un dispositivo tramite il quale l’uomo aveva illecitamente utilizzato la rete elettrica pubblica. Con questo metodo, il 55enne aveva sottratto energia per un totale di oltre 23.000 € dal mese di novembre 2022. Per questo motivo è stato temporaneamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo.

Costruzioni e occupazioni abusive: sei persone denunciate ad Ardea

Durante gli accertamenti delle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno scoperto inoltre diverse occupazioni abusive in via Monti Santa Lucia e nelle zone limitrofe. Sei le persone denunciate per invasione di edifici, deturpamento di beni altrui e abusivismo edilizio. I militari hanno avuto modo infatti di accertare che all’interno delle abitazioni, costruite abusivamente, ci fossero anche occupanti abusivi senza alcun titolo. Dei sei denunciati, tre di essi e un quarto soggetto sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri e la polizia locale hanno proceduto infine col sequestro di due manufatti abusivamente costruiti.