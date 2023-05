Ardea, incidente frontale sul lungomare: 3 feriti (FOTO)

Brutto incidente nella serata di oggi, 6 maggio, sul lungomare degli Ardeatini, ad Ardea, all’altezza del fosso dell’Incastro, a poca distanza dal famigerato complesso immobile delle Salzare soprannominato “serpentone”.

Due vetture, una Fiat 500 Abarth e un furgoncino, un Citroen Berlingo, si sono scontrate frontalmente in direzione Tor San Lorenzo, a poca distanza dal residence Le Sabbie d’Oro. L’urto è stato fortissimo e ha provocato il ferimento di 3 persone. A bordo di una delle due vetture anche una bambina, per fortuna rimasta illesa, ma sotto shock.

Probabile manovra azzardata

Lo scontro frontale potrebbe essere riconducibile a una manovra azzardata da parte di uno dei due veicoli coinvolti, ma saranno gli agenti della polizia locale di Ardea, intervenuti sul posto per i rilievi, a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 con le ambulanze per soccorrere i feriti, trasportati al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia. Presenti anche i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile Airone con tre mezzi e gli operai per la messa in sicurezza della strada dopo la perdita di materiale oleoso a causa del violento urto.

Auto distrutte

I due veicoli si sono scontrati frontalmente intorno alle ore 18:40 di oggi. Entrambi i mezzi sono rimasti distrutti nella parte anteriore. Problemi con la viabilità sul lungomare, gestita dalla protezione civile mentre i caschi bianchi effettuavano i rilievi del sinistro.