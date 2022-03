Ardea, terrore alla sala scommesse: entrano armati e portano via l’incasso

Momenti di terrore questa sera alla sala scommesse di via Laurentina, ad Ardea, all’altezza di Rio Verde, di fronte al distributore di carburante. Poco prima delle 20:00 tre rapinatori con il volto coperto sono entrati e, armi in pugno, hanno terrorizzato i gestori e le persone presenti in quel momento.

Leggi anche: Tor San Lorenzo, ‘Giù le mani dalla sbarra’: per protesta si incatenano davanti al consorzio

Rapina ad Ardea

I malviventi, tutti armati di pistola, si sono diretti verso il bancone e, sotto la minaccia delle armi, hanno costretto il titolare a farsi dare tutti i soldi contenuti in cassa. Poi sono fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce. Non si sa se in seguito hanno preso un’auto, magari parcheggiata a distanza per evitare che la targa fosse riconosciuta dalle telecamere di videosorveglianza del vicino distributore di carburante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio e della Tenenza di Ardea che hanno avviato le indagini per risalire ai rapinatori, che – oltre ad avere il volto coperto – indossavano dei guanti per non lasciare impronte.