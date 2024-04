Arrestata banda di ladri seriali a Ladispoli

Giravano per la città a caccia di attività da svaligiare. E in alcuni casi ci erano anche riusciti: la Polizia di Stato arresta una banda di ladri a Ladispoli. La vicenda.

Arrestata banda di ladri a Ladispoli -(ilcorrieredellacitta.com)

Quattro donne e un uomo, d’età compresa tra i 20 e i 33 anni e tutti di origini romene, sono stati arrestati in queste ore dalla Polizia di Stato a Ladispoli, sul litorale romano. La banda è stata monitorata mentre si aggirava per le vie cittadine in cerca di attività commerciali da svaligiare. Poi, una volta individuato l’obiettivo, le donne entravano in azione mentre l’uomo aspettava in macchina pronto per la fuga. Davvero ingente, come mostra la foto sopra riportata, il bottino messo insieme dai malviventi, prima di essere fermati dai poliziotti.

Furti a Ladispoli: l’operazione della Polizia

Nello specifico gli agenti, nel transitare in via Vilnius a Ladispoli, avevano notato le 5 persone a bordo di un’auto che, con fare sospetto, stavano probabilmente perlustrando la zona, girovagando continuamente per le strade cittadine limitrofe. Un atteggiamento sospetto che gli agenti hanno deciso di non sottovalutare. Da qui la decisione di seguire i movimenti dell’auto, arrivata nel frattempo in via Glasgow, nei pressi di un supermercato.

A quel punto il veicolo si è fermato e le 4 donne sono scese in strada. Una volta all’interno, sempre tenute d’occhio dai poliziotti, queste ultime hanno svuotato letteralmente gli scaffali salvo poi pagare in cassa pochissimi articoli. Nel frattempo, all’esterno, un altro agente teneva bene in vista l’automobilista rimasto a bordo del mezzo, che continuava a guardarsi attorno in modo nervoso.

L’inseguimento e l’arresto

Gli agenti, raccolti abbastanza elementi sul gruppo, hanno deciso quindi di entrare in azione. Alcuni hanno seguito le donne, risalite in auto e allontanatesi dal negozio, altri l’uomo che prima era alla guida, considerando che nel frattempo quest’ultimo si era già allontanato a piedi, poco prima che uscissero le complici, perché probabilmente si era accorto di essere pedinato. In ogni caso i loro tentativi di far perdere le proprie tracce sono falliti: l’uomo è stato raggiunto e fermato in via Copenaghen mentre le restanti componenti del sodalizio criminale in via Helsinki.

I furti

Gli investigatori hanno così identificato i componenti della banda: si tratta di due 27enni, una 20enne e una 30enne, e di un 33enne, tutti di origini romene come visto. Individuato anche il bottino completo dei furti messi a segno: tra gli altri prodotti cosmetici, diverse bottiglie di champagne e in più altri generi alimentari, nonché alcuni prodotti farmaceutici con tutta probabilità rubati presso altre attività commerciali rinvenuti nel bagagliaio. I 5, alla fine, sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Gli arresti, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono stati convalidati dal G.I.P.

80enne svegliata in piena notte dai ladri: “Sta’ buona e andrà tutto bene”, rubati soldi, gioielli e anche l’auto (ilcorrieredellacitta.com)