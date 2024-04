80enne svegliata in piena notte dai ladri: “Sta’ buona e andrà tutto bene”, rubati soldi, gioielli e anche l’auto

Risveglio scioccante per un’anziana donna nella notte che si è ritrovata in casa due malviventi incappucciati. I criminali hanno intimato alla signora di non opporre resistenza e di rimanere calma: dopodiché le hanno svaligiato l’abitazione portandole via anche la macchina.

Furti nelle abitazioni in provincia, ancora un episodio con vittima, purtroppo, un’anziana. Nella notte una coppia di banditi ha messo nel mirino la casa di un’80enne: una volta introdottisi all’interno i due soggetti hanno raggiunto l’anziana che stava dormendo e l’hanno svegliata. A quel punto si sono fatti consegnare quanto di prezioso aveva con sé.

Anziana derubata a Spigno Saturnia (Latina): rubata anche la macchina

Il colpo è avvenuto a Spigno di Saturnia, in provincia di Latina. E’ qui che i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. di Formia, sono intervenuti presso l’abitazione di proprietà della donna che, poco prima, era rimasta vittima della rapina. La donna ha raccontato ai Militari che, intorno alle 01:15, era stata svegliata nel sonno da due individui incappucciati e con guanti che dopo averla intimata di non opporre resistenza, si erano fatti consegnare 300,00 euro più vari monili in oro.

La fuga e il ritrovamento della macchina

I due malfattori si sono poi dati alla fuga con la stessa autovettura dell’80enne, salvo poi abbandonarla a Penitro di Formia dove è stata ritrovata circa un’ora dopo dai Carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno. Il veicolo è stato quindi riconsegnato alla vittima mentre proseguono gli accertamenti per risalire agli autori della rapina.

